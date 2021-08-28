Слезы олдфагов. Какой была АПЛ в последний сезон Криштиану Роналду в МЮ. ИНФОГРАФИКА

Вчера стало известно, что Криштану Роналду официально возвращается в "Манчестер Юнайтед".

Португалец покинул Англию 12 лет назад, в 2009-м году.

Многие поклонники британского футбола с теплотой вспоминают те времена середины-конца нулевых.

И в этом есть смысл - достаточно посмотреть на то, какие жеклассные команды играли в те времена.