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Слезы олдфагов. Какой была АПЛ в последний сезон Криштиану Роналду в МЮ. ИНФОГРАФИКА

Англия
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Держите себя в руках.

Слезы олдфагов. Какой была АПЛ в последний сезон Криштиану Роналду в МЮ. ИНФОГРАФИКА

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что Криштану Роналду официально возвращается в "Манчестер Юнайтед".

Португалец покинул Англию 12 лет назад, в 2009-м году.

Многие поклонники британского футбола с теплотой вспоминают те времена середины-конца нулевых.

И в этом есть смысл - достаточно посмотреть на то, какие жеклассные команды играли в те времена.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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