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Слезы олдфагов. Какой была АПЛ в последний сезон Криштиану Роналду в МЮ. ИНФОГРАФИКА
Держите себя в руках.
Вчера стало известно, что Криштану Роналду официально возвращается в "Манчестер Юнайтед".
Португалец покинул Англию 12 лет назад, в 2009-м году.
Многие поклонники британского футбола с теплотой вспоминают те времена середины-конца нулевых.
И в этом есть смысл - достаточно посмотреть на то, какие жеклассные команды играли в те времена.
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