Роналду не сможет взять 7 номер в МЮ из-за правил АПЛ

Криштиану Роналду не сможет взять 7 номер после своего возвращения в "Манчестер Юнайтед". Правила АПЛ запрещают менять цифру по ходу сезона.

Отметим, что в заявку на чемпионат Англии под 7 номером внесен Эдинсон Кавани.

Роналду сможет взять свой старый номер в "МЮ" только после того, как уругваец уйдет из команды. Сегодня стало известно, что Кавани не будет покидать "красных дьяволов" даже после прихода португальца.

Напомним, что всю свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" Криштиану провел именно с цифрой 7 на футболке.

Для Роналду оставили выбор из семи номеров: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35, сообщает Goal.com.