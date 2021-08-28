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Роналду не сможет взять 7 номер в МЮ из-за правил АПЛ
Ситуацию может исправить трансфер Кавани
Криштиану Роналду не сможет взять 7 номер после своего возвращения в "Манчестер Юнайтед". Правила АПЛ запрещают менять цифру по ходу сезона.
Отметим, что в заявку на чемпионат Англии под 7 номером внесен Эдинсон Кавани.
Роналду сможет взять свой старый номер в "МЮ" только после того, как уругваец уйдет из команды. Сегодня стало известно, что Кавани не будет покидать "красных дьяволов" даже после прихода португальца.
Напомним, что всю свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" Криштиану провел именно с цифрой 7 на футболке.
Для Роналду оставили выбор из семи номеров: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35, сообщает Goal.com.
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