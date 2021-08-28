  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду не сможет взять 7 номер в МЮ из-за правил АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду не сможет взять 7 номер в МЮ из-за правил АПЛ

Англия
(1 голосов)

Ситуацию может исправить трансфер Кавани

Роналду не сможет взять 7 номер в МЮ из-за правил АПЛ

Новина українською

Криштиану Роналду не сможет взять 7 номер после своего возвращения в "Манчестер Юнайтед". Правила АПЛ запрещают менять цифру по ходу сезона.

Отметим, что в заявку на чемпионат Англии под 7 номером внесен Эдинсон Кавани.

Роналду сможет взять свой старый номер в "МЮ" только после того, как уругваец уйдет из команды. Сегодня стало известно, что Кавани не будет покидать "красных дьяволов" даже после прихода португальца.

Напомним, что всю свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" Криштиану провел именно с цифрой 7 на футболке.

Для Роналду оставили выбор из семи номеров: 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35, сообщает Goal.com.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footyheadlines

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
28.08.2021 в 12:51
30 ??? Это типа приравнять к себе Месси??? Пусть 31 или 33 берет ))) тут не номер украшает человека, а человек команду ))))
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2021 в 12:42
Если учесть тот факт, что Роналду во всем подражает и завидует лучшему футболисту мира - Лео Месси, то сам Бог велел брать 30-й номер. Великий ЛЕО МЕССИ таким образом поздравил Украину с 30-ти-летием, вот теперь, пусть и с некоторым опозданием, Роналду поздравит УКРАИНУ. P.S. Эй, фанаты Реала, которые по совместительству являются и фанатами Путина и русского мира, правильно я сказал, что Рони должен брать 30-й номер, или нет? P.S. 2. Эй, фанаты Реала! Вы, вероятно, удивлены моей такой активностью с комментированием трансфера Роналду? Это мой ответ вам, на вашу негативную активность здесь, когда вы комментировали трансфер лучшего в мире в ПСЖ... Всё по честному, как говорится "баш на баш"...Или так... "Что посеешь, то и пожнёшь"....
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.08.2021 в 12:55
АЛЄНЬ, я розумію твою істерику, що твій "лучший" бородатий пенс пішов до Геймара на поруки в ЖКХ, ставши черговою іграшкою в руках шейхів, в лігу фермерів зрубити баблішка, а КР повернувся у найсильнішу лігу свту, в видатний клуб, де він став зіркою сучасного футболу. Але що поробиш, комусь на пенсію ,а комусь грати в МЮ
Ответить
0
-2
Algrab (Костопiль)
28.08.2021 в 12:35
35, і заб'є стільки ж м'ячів....
Ответить
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2021 в 12:43
Тобі в потилицю він заб'є.. Тільки не м'ячі, а щелбанів....
Ответить
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.08.2021 в 12:56
Дашка,вийми руку Переса із своїх стрінгів
0
-1
kapkan (Луганск)
28.08.2021 в 12:32
100% 30-й номер!!!
Ответить
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.08.2021 в 12:16
30-й нехай бере ...)))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...