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Манчестер Сити представил статуи Компани и Сильвы перед поединком против Арсенала
Легенды клуба
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Перед матчем третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Арсенал" "горожане" представили статуи легендам клуба Венсан Компани и Давиду Сильве.
Они расположены вблизи домашнего стадиона "Этихад". Статуи созданы из тысяч сваренных кусочков стали. Ночью они будут специально освещаться.
CITY FOREVER ????— Manchester City (@ManCity) August 28, 2021
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/2deZUHI2xq
Отметим, что Давид Сильва возглавляет список футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в составе "Манчестер Сити". За 10 лет в клубе он сыграл в 436-ти встречах, записав в свой актив 77 голов и 141 ассист. Компани же провел 360 матчей и замыкает тройку рекордсменов.
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