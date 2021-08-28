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Манчестер Сити представил статуи Компани и Сильвы перед поединком против Арсенала

Англия
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Легенды клуба

Манчестер Сити представил статуи Компани и Сильвы перед поединком против Арсенала

Манчестер Сіті/Автор невідомий

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Перед матчем третьего тура АПЛ "Манчестер Сити" - "Арсенал" "горожане" представили статуи легендам клуба Венсан Компани и Давиду Сильве.

Они расположены вблизи домашнего стадиона "Этихад". Статуи созданы из тысяч сваренных кусочков стали. Ночью они будут специально освещаться.

Отметим, что Давид Сильва возглавляет список футболистов, которые провели наибольшее количество матчей в составе "Манчестер Сити". За 10 лет в клубе он сыграл в 436-ти встречах, записав в свой актив 77 голов и 141 ассист. Компани же провел 360 матчей и замыкает тройку рекордсменов.

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В статье: Давид Сильва Венсан Компани Манчестер Сити
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