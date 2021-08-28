АПЛ. Вест Хэм играет вничью, но сохраняет лидерство, Эвертон - второй, слезы Тайнсайда 

Чемпионат Англии, третий тур

“Лестер” был близок к тому, чтобы потерять очки в матче с “Норвичем”, пожалуй, главным аутсайдером лиги. Команда Роджерса быстро забила гол (Варди замкнул кросс Перейры), но сразу после гола Перейра был заменен из-за травмы своего проблемного колена (предосторожность или нет, узнаем позже), и “Лестер” сдал. В конце тайма Сеюнджю привез пенальти, с точки пробил Пукки – 1:1. Игра в атаке гостей не особо-то и клеилась, но все же в конце игры Олбрайтону удалось забить второй мяч. Как и в первом голе “Лестера” неудачными действиями отметился фланговый бек “Норвич” Брэндон Уильямс, который был арендован у "Манчестер Юнайтед". На самом деле “Норвич” забил второй мяч, но он был отменен из-за пассивного офсайда Кентуэлла. 2:1, вторая победа “Лестера” при не самой выразительной игре.

Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Лестер” 1:2

Голы: Пукки 44 (пен.) – Варди 8, Олбрайтон 76

“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Ле-Мелу (Рупп 74), Гилмор, Маклин – Кентуэлл, Пукки (Сарджент 73), Рашица

“Лестер”: Шмейхель – Томас, Сеюнджю, Амарти, Перейра (Кастань 11) – Ндиди, Тилеманс – Барнс (Ихеаначо 67), Мэддисон (Дьюбери-Холл 86), Олбрайтон – Варди

Предупреждения: Ле-Мелу 25, Кентуэлл 82 – Олбрайтон 69

Семь очков после трех туров – отличный старт Рафаэля Бенитеса в “Эвертоне”. Сегодня “ириски” обыграли “Брайтон”, который шел до третьего тура без потерь. Первый мяч забил чемпион АПЛ-2016 Демерэй Грэй, которого “Эвертон” подписал всего за два млн фунтов в леверкузенском “Байере”. 25-летний вингер, которого все еще нельзя назвать раскрывшимся футболистом, выполнил сольный проход и сам пробил по воротам. Второй гол во втором тайме – пенальти Калверт-Льюина.

Фармер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Эвертон” 0:2

Голы: Грэй 41, Калверт-Льюин 58 (пен.)

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Даффи, Данк – Грос, Лаллана (Уэлбек 60), Биссума, Модер (Ричардс 73) – Троссард, Мак Аллистер (Велтман 46) – Мопе

“Эвертон”: Пикфорд – Динь, Кин, Холгейт, Коулмэн – Грэй (Гомеш 81), Аллан, Дукуре, Таунсенд – Ришарлисон – Калверт-Льюин (Ивоби 70)

Предупреждения: Биссума 61 – Ришарлисон 62, Пикфорд 83

Долгое время “Вест Хэм” был синонимом скучного, позавчерашнего футбола, но уже во втором сезоне подряд команда Дэвида Мойеса едва ли не в каждом туре устраивает шоу. Это было очень зрелищно.

“Вест Хэм” уверенно взял первый тайм. “Кристал Пэлас” фактически отсутствовал на поле, моменты создавали только хозяева, но забить им удалось только один гол. Зато какой! Антонио и Форнальс продемонстрировали прекрасное взаимодействие, и последний вогнал мяч в сетку.

Что сказал своим футболистам Патрик Виейра в перерыве? “Кристал Пэлас” просто преобразился. Гости стали активно вступать в единоборства, Заа смело брал игру на себя, но еще ярче проявил себя арендованный у “Челси” хавбек Конор Галлахер. На 58-й минуте он ловко обыграл в штрафной Доусона и Огбонна, и вкатил мяч мимо Фабианского. “Вест Хэм” забил второй – прекрасные индивидуальные действия продемонстрировал Антонио, забив свой четвертый гол в чемпионате, но через две минуты Галлахер забил снова, вновь декласировав центрбеков “Вест Хэма”. “Хаммерс” действительно нужен Курт Зума.

Андрей Ярмоленко по-прежнему получает очень мало игрового времени. За семь минут на поле ему удалось только четыре раза встретиться с мячом и один раз пробить выше ворот.

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Кристал Пэлас” 2:2

Голы: Форнальс 39, Антонио 68 – Галлахер 58, Галлахер 70

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн (Лансини 79), Форнальс (Ярмоленко 87), Бенрахма – Антонио

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гуэи, Андерсен, Уорд – Макартур (Шлупп 88), Куяте, Галлахер – Заа, Бентеке, Айю

Предупреждение: Райс 90+1

Положительно продолжает удивлять “Брентфорд”. “Астон Вилла” пока еще не в форме из-за большого количества новичков и травмированных, и на ее фоне крепкий и сыгранный “Брентфорд” смотрелся очень хорошо. Первый свой гол в АПЛ забил бомбардир “пчел” Айвен Тоуни (в прошлом сезоне – 31 мяч в Чемпионшипе), “Вилла” ответила точным выстрелом Буэндии. “Брентфорд” остается без поражений (пять очков), у бирмингемцев четыре пункта.

Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Брентфорд” 1:1

Голы: Буэндиа 13 – Тоуни 7

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса (Хос 89), Туанзебе, Таргетт – Дуглас Луис – Буэндиа, Чуквуемека (Накамба 63), Эль-Гази, Янг (Уоткинс 79), Буэндиа – Ингз

“Брентфорд”: Райя – Пиннок, Янссон, Айер – Генри, Янельт (Баптист 89), Нергор, Канос – Годдос (Висса 66) – Тоуни, Мбемо (Йенсен 80)

Предупреждения: Эль-Гази 50, Кэш 61, Ингз 72 – Тоуни 52, Нергор 60, Янельт 75

Драма, драма, драма. “Ньюкасл” в целом провел посредственный матч против “Саутгемптона”, но упустил победу на последних секундах. Кумир “Сент-Джеймс Парка” Сен-Максимен казалось бы забил победный гол на 90-й минуте, но на последних секундах Ласселс сбил в своей штрафной Адама Армстронга и рефери указал на точку. Первое очко для “Ньюкасла” в новом сезоне, но камера после матча выхватывала грустные, в слезах лица болельщиков “сорок”. Победа была так близко.

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Саутгемптон” 2:2

Голы: Уилсон 55, Сен-Максимен 90 – Эльюнусси 74, Уорд-Проуз 90+6 (пен.)

“Ньюкасл”: Вудмен – Мерфи, Шер, Ласселс, Фернандес, Ритчи – Уиллок (Фрейзер 84), Шон Лонгстафф, Альмирон – Уилсон (Жоэлинтон 69), Сен-Максимен

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Салису, Стивенс, Ливраменто – Дженепо (Редмонд 58), Уорд-Проуз, Ромеу (Диалло 88), Эльюнусси – Армстронг, Адамс (Броха 71)

Предупреждения: Шер 40, Ласселс 90+5 – Уокер-Питерс 30, Дженепо 56, Уорд-Проуз 79