Менди арестован до 10 сентября

В пятницу, 27 августа, состоялось заседание суда по обвинению Бенжамена Менди из "Манчестер Сити" в изнасиловании и сексуальном насилии. Защитника заключили под стражу.

27-летнему футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.

Следующее заседание суда по делу состоится 10 сентября. До этого времени француз останется под стражей.

Напомним, что Бенжамен перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году за 57.5 миллионов евро из "Монако". По данным портала Transfermarkt, защитник оценивается в 20 миллионов евро.