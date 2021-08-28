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Менди арестован до 10 сентября
Похоже, всё серьезно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В пятницу, 27 августа, состоялось заседание суда по обвинению Бенжамена Менди из "Манчестер Сити" в изнасиловании и сексуальном насилии. Защитника заключили под стражу.
27-летнему футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.
Следующее заседание суда по делу состоится 10 сентября. До этого времени француз останется под стражей.
Напомним, что Бенжамен перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году за 57.5 миллионов евро из "Монако". По данным портала Transfermarkt, защитник оценивается в 20 миллионов евро.
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