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Менди арестован до 10 сентября

Англия
(1 голосов)

Похоже, всё серьезно

Менди арестован до 10 сентября

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В пятницу, 27 августа, состоялось заседание суда по обвинению Бенжамена Менди из "Манчестер Сити" в изнасиловании и сексуальном насилии. Защитника заключили под стражу.

27-летнему футболисту были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса в отношении трех заявителей в возрасте старше 16 лет за период с октября 2020 года по август 2021 года.

Следующее заседание суда по делу состоится 10 сентября. До этого времени француз останется под стражей.

Напомним, что Бенжамен перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году за 57.5 миллионов евро из "Монако". По данным портала Transfermarkt, защитник оценивается в 20 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Бенжамен Менди
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Источник:
bbc.com

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Комментарии (2)
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pilips111 (Чернигов)
28.08.2021 в 18:58
Посадить су.у чернож.ую.
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nivroku (Odessa)
28.08.2021 в 18:57
Опять Зинченко в основу попадает)))
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