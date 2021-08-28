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Линекер: Трент - лучший распасовщик в английском футболе
Эксперт высоко оценивает защитника Ливерпуля
Sportbox
Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал игру защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнолда в первом тайме матча с "Челси":
"Я уже много раз говорил об этом, но лучший распасовщик в английском футболе – Трент.
Он должен играть в полузащите, где он и играл в детстве. Лам сменил позицию, Киммих тоже.
Лучшие игроки должны играть на позициях, на которых они чаще демонстрировать свою гениальность", – написал Линекер.
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Источник:Твиттер Линекера
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