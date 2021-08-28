Линекер: Трент - лучший распасовщик в английском футболе

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал игру защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнолда в первом тайме матча с "Челси":

"Я уже много раз говорил об этом, но лучший распасовщик в английском футболе – Трент.

Он должен играть в полузащите, где он и играл в детстве. Лам сменил позицию, Киммих тоже.

Лучшие игроки должны играть на позициях, на которых они чаще демонстрировать свою гениальность", – написал Линекер.