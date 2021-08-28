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Роналду обсуждал с Фердинандом возможный эффект от перехода в Сити

Англия
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(1 голосов)

Помимо Фергюсона, свой вклад в трансфер сделала ещё одна легенда "МЮ"

Роналду обсуждал с Фердинандом возможный эффект от перехода в Сити

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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У Фердинанда и Криштиану состоялась беседа перед трансфером португальца в "МЮ", сообщает The Athletic. Они, в частности, обсуждали, какое влияние переход в "Манчестер Сити" окажет на наследие Криштиану в "Манчестер Юнайтед".

Фердинанд говорил с Роналду о вреде, который может причинить переход в "Ман Сити", а возвращение "МЮ" наоборот принесет радость и португальцу, и болельщикам.

Рио, который близок к вице-президенту клуба Эду Вудворду, также позаботился о том, чтобы "Манчестер Юнайтед" был проинформирован о финансовых деталях сделки.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С манкунианцами нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.

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В статье: Криштиану Роналду Рио Фердинанд Ювентус (Турин) Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (3)
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xapyga (Запорожье)
28.08.2021 в 21:54
но в МС наверно больше шансов было получить трофеи, ту же ЛЧ, будем смотреть, может и МЮ с Роналду сможет
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Dimka26 (Чернигов)
28.08.2021 в 22:18
о да. Особенно про ЛЧ, которую никогда не брал этот клуб)
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kalan-86 (Анкара)
28.08.2021 в 21:52
Очевидно, что это был единственно верный шаг.
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