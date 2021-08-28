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Роналду обсуждал с Фердинандом возможный эффект от перехода в Сити
Помимо Фергюсона, свой вклад в трансфер сделала ещё одна легенда "МЮ"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
У Фердинанда и Криштиану состоялась беседа перед трансфером португальца в "МЮ", сообщает The Athletic. Они, в частности, обсуждали, какое влияние переход в "Манчестер Сити" окажет на наследие Криштиану в "Манчестер Юнайтед".
Фердинанд говорил с Роналду о вреде, который может причинить переход в "Ман Сити", а возвращение "МЮ" наоборот принесет радость и португальцу, и болельщикам.
Рио, который близок к вице-президенту клуба Эду Вудворду, также позаботился о том, чтобы "Манчестер Юнайтед" был проинформирован о финансовых деталях сделки.
Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" c 2003 по 2009 годы. С манкунианцами нападающий завоевал 3 чемпионства АПЛ, 2 Кубка лиги, Кубок Англии, 2 Суперкубка Англии, а также Лигу Чемпионов и Золотой Мяч.
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