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Гвардиола: Возвращение Роналду пойдет на пользу АПЛ

Англия
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Тренер высказал свое мнение

Гвардиола: Возвращение Роналду пойдет на пользу АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Не стану говорить, что расстроился из-за его трансфера в "МЮ". У нас и так исключительный состав. С той поры, что я нахожусь во главе "Манчестер Сити", всегда благодарю руководство за лучших игроков. Мы не грустим.

Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ, это хорошие для всех нас новости", — сказал Гвардиола.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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