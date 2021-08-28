Гвардиола: Возвращение Роналду пойдет на пользу АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Не стану говорить, что расстроился из-за его трансфера в "МЮ". У нас и так исключительный состав. С той поры, что я нахожусь во главе "Манчестер Сити", всегда благодарю руководство за лучших игроков. Мы не грустим.

Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ, это хорошие для всех нас новости", — сказал Гвардиола.