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Гвардиола: Возвращение Роналду пойдет на пользу АПЛ
Тренер высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"Не стану говорить, что расстроился из-за его трансфера в "МЮ". У нас и так исключительный состав. С той поры, что я нахожусь во главе "Манчестер Сити", всегда благодарю руководство за лучших игроков. Мы не грустим.
Возвращение Роналду пойдет только на пользу АПЛ, это хорошие для всех нас новости", — сказал Гвардиола.
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