Официально: Курт Зума - игрок Вест Хэма

Французский защитник лондонского "Челси" Курт Зума стал игроком "Вест Хэма". Игровой номер и сумма перехода игрока пока не известны.

Ранее было известно, что новый партнер Андрея Ярмоленко перейдет в состав "молотобойцев" за 30 млн евро. Теперь "Челси" сможет сосредоточиться на трансфере Жюля Кунде.

В прошлом сезоне Зума сыграл в 36 матчах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.