  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Курт Зума - игрок Вест Хэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Курт Зума - игрок Вест Хэма

Англия
(1 голосов)

Француз продолжит карьеру в другом лондонском клубе

Официально: Курт Зума - игрок Вест Хэма

Новина українською

Французский защитник лондонского "Челси" Курт Зума стал игроком "Вест Хэма". Игровой номер и сумма перехода игрока пока не известны.

Ранее было известно, что новый партнер Андрея Ярмоленко перейдет в состав "молотобойцев" за 30 млн евро. Теперь "Челси" сможет сосредоточиться на трансфере Жюля Кунде.

В прошлом сезоне Зума сыграл в 36 матчах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Курт Зума Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...