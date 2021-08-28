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Официально: Курт Зума - игрок Вест Хэма
Француз продолжит карьеру в другом лондонском клубе
Французский защитник лондонского "Челси" Курт Зума стал игроком "Вест Хэма". Игровой номер и сумма перехода игрока пока не известны.
Ранее было известно, что новый партнер Андрея Ярмоленко перейдет в состав "молотобойцев" за 30 млн евро. Теперь "Челси" сможет сосредоточиться на трансфере Жюля Кунде.
В прошлом сезоне Зума сыграл в 36 матчах и забил пять голов. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 млн евро.
Welcome to West Ham United, @KurtZouma! ✍️ pic.twitter.com/X7eguIRzTi— West Ham United (@WestHam) August 28, 2021
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Источник:Твіттер ФК "Вест Гем"
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