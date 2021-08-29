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Канониры замолчали. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Арсенал, чемпионат Англии, 28 августа 2021

Канониры замолчали. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Арсенал, которые встречались в третьем туре английской Премьер-лиги. Гости пропустили два быстрых мяча, а потом еще и остались в меньшинстве после удаления Джаки. Шансов в такой ситуации у них не было. Особенно постарался Ферран Торрес, который дважды забил сам, а также ассистировал Родри. Александр Зинченко вышел на замену на второй тайм.

Чемпионат Англии, третий тур. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" – "Арсенал" 5:0

Голы: Гюндоган 7, Торрес 12, Жезус 43, Родри 53, Торрес 84

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Ферран Торрес
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