Канониры замолчали. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Арсенал, которые встречались в третьем туре английской Премьер-лиги. Гости пропустили два быстрых мяча, а потом еще и остались в меньшинстве после удаления Джаки. Шансов в такой ситуации у них не было. Особенно постарался Ферран Торрес, который дважды забил сам, а также ассистировал Родри. Александр Зинченко вышел на замену на второй тайм.

Чемпионат Англии, третий тур. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" – "Арсенал" 5:0

Голы: Гюндоган 7, Торрес 12, Жезус 43, Родри 53, Торрес 84