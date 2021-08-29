Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канониры замолчали. Манчестер Сити - Арсенал 5:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Арсенал, чемпионат Англии, 28 августа 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Арсенал, которые встречались в третьем туре английской Премьер-лиги. Гости пропустили два быстрых мяча, а потом еще и остались в меньшинстве после удаления Джаки. Шансов в такой ситуации у них не было. Особенно постарался Ферран Торрес, который дважды забил сам, а также ассистировал Родри. Александр Зинченко вышел на замену на второй тайм.
Чемпионат Англии, третий тур. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" – "Арсенал" 5:0
Голы: Гюндоган 7, Торрес 12, Жезус 43, Родри 53, Торрес 84
Популярное сейчас
- Свитолина завоевала 16-й титул WTA в карьере, победив Корне в финале Чикаго
- Динамо - единоличный лидер, Днепр-1 - второй. Таблица УПЛ 2021/22
- Костышин - после 7:0 с Динамо: Команде необходимы какие-то изменения, это очевидно
- Зинченко помог Ман Сити разгромить Арсенал. Точность его передач - 95%
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО