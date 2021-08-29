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Ливерпуль - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ливерпуль - Челси, чемпионат Англии, 28 августа 2021

Ливерпуль - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор центрального матча третьего тура АПЛ, в котором встречались Ливерпуль и Челси. Аристократы забили первыми, но перед перерывом пропустили в ответ с пенальти, да еще и остались в меньшинстве. Впрочем, вырвать победу команде Клоппа так и не удалось - ничья 1:1.

Чемпионат Англии, третий тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Челси" 1:1

Голы: Салах 45+5 (пен.) – Хавертц 22

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Кай Хавертц
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