Ливерпуль - Челси 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор центрального матча третьего тура АПЛ, в котором встречались Ливерпуль и Челси. Аристократы забили первыми, но перед перерывом пропустили в ответ с пенальти, да еще и остались в меньшинстве. Впрочем, вырвать победу команде Клоппа так и не удалось - ничья 1:1.

Чемпионат Англии, третий тур. Ливерпуль, "Энфилд"

"Ливерпуль" – "Челси" 1:1

Голы: Салах 45+5 (пен.) – Хавертц 22