Виллиан вернется в Бразилию

Правый вингер "Арсенала" Виллиан вскоре покинет команду. Игрок вернется в родной "Коринтианс". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже договорились о переходе. Несмотря на то, что у лондонцев с футболистом контракт еще на два года, Виллиан присоединится к бразильской команде на правах свободного агента. Контракт будет подписан в понедельник 30 августа.

Напомним, что именно с "Коринтианса" Виллиан в 2007 году перешел в донецкий "Шахтер" за 14 млн евро. С тех пор он сыграл еще в "Анжи", "Челси" и "Арсенале".

Последний раз вингер выходил на поле в официальном матче еще в 35-м туре прошлого розыгрыша АПЛ. В Артеты нет планов на 33-летнего игрока.