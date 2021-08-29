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Виллиан вернется в Бразилию
Путешествие по Европе завершено?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Арсенала" Виллиан вскоре покинет команду. Игрок вернется в родной "Коринтианс". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы уже договорились о переходе. Несмотря на то, что у лондонцев с футболистом контракт еще на два года, Виллиан присоединится к бразильской команде на правах свободного агента. Контракт будет подписан в понедельник 30 августа.
Напомним, что именно с "Коринтианса" Виллиан в 2007 году перешел в донецкий "Шахтер" за 14 млн евро. С тех пор он сыграл еще в "Анжи", "Челси" и "Арсенале".
Последний раз вингер выходил на поле в официальном матче еще в 35-м туре прошлого розыгрыша АПЛ. В Артеты нет планов на 33-летнего игрока.
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