Моуриньо о трансфере Роналду: Идеальная сделка для Ювентуса, МЮ и Криштиану

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед":

"Единственное, что могу сказать, и это кажется мне логичным. Если "Ювентус" счастлив, если счастлив Криштиану и если счастлив "Манчестер Юнайтед" - это идеальная сделка.

Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости говорить что-то о футболисте, который играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет", - сказал Моуриньо.