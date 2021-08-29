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Моуриньо о трансфере Роналду: Идеальная сделка для Ювентуса, МЮ и Криштиану
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Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед":
"Единственное, что могу сказать, и это кажется мне логичным. Если "Ювентус" счастлив, если счастлив Криштиану и если счастлив "Манчестер Юнайтед" - это идеальная сделка.
Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости говорить что-то о футболисте, который играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет", - сказал Моуриньо.
Напомним, что Роналду был подопечным Моуриньо в 2010-2013 гг., когда португальский тренер возглавлял мадридский "Реал".
Криштиану находится в профессиональном футболе с 2002 года. За это время он сыграл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". В целом он завоевал 34 титула и записал в свой актив 783 гола и 270 ассистов.
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