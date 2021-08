Этих волков зубы не кормят или Мастер-класс от дьяволов. АПЛ. Вулвз – Манчестер Юнайтед 0:1

Подопечные Бруну Лажи прекрасно начали поединок. Уже на первых минутах Рауль Хименес запорол контратаку после ловкого прохода на дриблинге от Адама Траоре почти через все поле.

Через несколько мгновений Тринкау оставил в дураках Фреда и Де Хеа, однако Ван Биссака постелился перед линией ворот и спас "Юнайтед" от пропущенного гола. К слову, нарушь экс-горняк правила в данном эпизоде, находясь за спиной оппонента и хватая того за футболку из последних сил – наверняка бы получил красную карточку.

В первом тайме "МЮ" выглядел как разобранный механизм. Хозяева качественно комбинировали, выскакивали из-за спин гостей, на что сами подопечные Сульшера предлагали лишь связки из двух-трех точных передач. Не находил поддержки партнеров активный Шоу, неудачно стрелял Гринвуд, забивал из офсайда и не по-спортивному себя вел Фернандеш, бестолково прогуливался по флангу новичок Джейдон Санчо, все еще тушевался Фред, в то время как нацеленный "Вулвз" обязан был забивать!

Например, Моутиньо не воспользовался спонтанной отличной скидкой от Хименеса, а удару ножницами в исполнении Марсала совсем немного не хватило точности. Лишь под занавес 45-минутки "дьяволы" встрепенулись и перестали так много позволять сопернику у владений Де Хеа.

HALF-TIME Wolves 0-0 Man Utd



It was an exhilarating first 45, but the two sides go into the break goalless#WOLMUN pic.twitter.com/LqfHMqHltX — Premier League (@premierleague) August 29, 2021

Первые 15' после перерыва коллективы провели вообще без моментов. "Манчестер Юнайтед" поднял линию оборону, забрался за центральный круг, где просто более уверенно перекатывал снаряд. Несмотря на огромное пространство за Вараном и Магуайром, манкунианцы успевали накрывать быстрых исполнителей "Вулвз" за спинами Рафаэля и Харри.

А вот на 62-й минуте Тринкау все-таки оказался один перед Де Хеа и решил бить в касание – зря, промахнулся. К середине тайма нереализация "волков" и вовсе достигла своего апогея. Моутиньо навесил от углового флажка, а Давид дважды подряд парировал удары Саисса – первый головой и второй ногой почти в упор. Сразу же после подвига испанский голкипер "МЮ" нейтрализовал и угрозу в виде дальнего залпа Невеша.

Фартовый Сульшер в своем юбилейном 100-м поединке выпустил на замену двух форвардов – Кавани и Марсьяля. Правда, забил единственный гол вышедший в старте Гринвуд. Мейсон удачно оказался в изоляции под углом в штрафной площадке "Вулвз" и заставил Са капитулировать (0:1).

Еще один урок хозяевам "Молинью", теперь уже от "Юнайтед" – у гостей было намного меньше моментов, чем у хозяев, но это не помешало им добыть три очка при не самой классной игре. Таким образом, "дьяволы" не проигрывают уже в 28 последних выездных матчах АПЛ (новый рекорд), а "волки" продолжают уступать в чемпионате, причем, исключительно с любимым счетом.

28 - Manchester United are now unbeaten in their last 28 Premier League away games (W18 D10), establishing a new record for the longest unbeaten away run in English Football League history. Unstoppable. pic.twitter.com/v7fWyjwpO0 — OptaJoe (@OptaJoe) August 29, 2021

АПЛ, 3-й тур.

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Майк Дин (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Голы: Гринвуд (80)

"Вулверхэмптон": Са – Килман, Коади (Гиббс-Уайт, 87), Саисс – Семеду, Невеш, Моутинью, Марсал – Тринкау (Поденсе, 70), Хименес, Траоре (Силва, 87)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу – Погба, Фред, Джеймс (Кавани, 53), Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72) – Гринвуд (Далот, 90)

Предупреждения: Невеш (81), Саисс (84), Гиббс-Уайт (90+2) – Фернандеш (44), Фред (84), Погба (90+3), Далот (90+3)