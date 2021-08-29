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Рой Кин: Роналду возвращается в МЮ за трофеями
Экс-игрок "Юнайтед" рад приезду Криштиану
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин дал комментарий о возвращении нападающего Криштиану Роналду в команду:
"Думаю, это прекрасные новости для "МЮ", для фанатов, для АПЛ. Не сомневаюсь, что он остается футболистом мирового класса. Я вижу желание, вижу голод, для него это не просто погоня за чеком.
Мы видели, как он стал лучшим бомбардиром Евро, и он будет держать в голове предстоящий чемпионат мира.
Он умный парень. Он возвращается в "МЮ" за трофеями. Я не думаю, что он поможет выиграть что-то крупное, все же проблемы команды в полузащите никуда не делись, но Кубок английской лиги или Кубок Англии – это возможно.
Конечно, он захочет большего, у него есть менталитет победителя, который он принесет с собой в раздевалку, также он помешан на поддержании физической формы. К тому же он входит в число самых умных футболистов на моей памяти. Он умеет подстраивать свою игру и является победителем по натуре.
Он прирожденный чемпион, он не хочет расслабляться. Молодежь нуждается в таком примере – он бесценен.
Вижу много плюсов от перехода, но в целом "МЮ" не будет готов выиграть титул, он не сможет сократить отставание от лидеров", – сказал Кин.
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