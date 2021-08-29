  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рой Кин: Роналду возвращается в МЮ за трофеями
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рой Кин: Роналду возвращается в МЮ за трофеями

Англия
(2 голосов)

Экс-игрок "Юнайтед" рад приезду Криштиану

Рой Кин: Роналду возвращается в МЮ за трофеями

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин дал комментарий о возвращении нападающего Криштиану Роналду в команду:

"Думаю, это прекрасные новости для "МЮ", для фанатов, для АПЛ. Не сомневаюсь, что он остается футболистом мирового класса. Я вижу желание, вижу голод, для него это не просто погоня за чеком.

Мы видели, как он стал лучшим бомбардиром Евро, и он будет держать в голове предстоящий чемпионат мира.

Он умный парень. Он возвращается в "МЮ" за трофеями. Я не думаю, что он поможет выиграть что-то крупное, все же проблемы команды в полузащите никуда не делись, но Кубок английской лиги или Кубок Англии – это возможно.

Конечно, он захочет большего, у него есть менталитет победителя, который он принесет с собой в раздевалку, также он помешан на поддержании физической формы. К тому же он входит в число самых умных футболистов на моей памяти. Он умеет подстраивать свою игру и является победителем по натуре.

Он прирожденный чемпион, он не хочет расслабляться. Молодежь нуждается в таком примере – он бесценен.

Вижу много плюсов от перехода, но в целом "МЮ" не будет готов выиграть титул, он не сможет сократить отставание от лидеров", – сказал Кин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Рой Кин Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2021 в 21:00
Врядли у МЮ с Роналду будут трофеи. Вся команда будет работать на индивидуальную статистику португальца.
Ответить
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
29.08.2021 в 21:16
Ну Кин очень точно обрисовал ситуацию.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.08.2021 в 20:55
ключи от хранилища прячьте!)))
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...