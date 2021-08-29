Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер - о Роналду: Надеюсь, он дебютирует в матче с Ньюкаслом
Коуч ждет португальца на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, сможет ли Криштиану Роналду дебютировать за команду в матче следующего тура АПЛ с "Ньюкаслом":
"Надеюсь, что сможет. Мы работаем, чтобы это организовать. Роналду – особенный парень, сейчас он уже мужчина. Он был мальчиком, когда я играл с ним. Конечно, мы хотим, чтобы к этой игре все получилось организовать.
Конечно, футболисты воодушевлены, кто-то играл с Роналду в сборной. Вы видели болельщиков – они в восторге. Вот что делает Роналду. Это особенный игрок", – сказал Сульшер.
Популярное сейчас
- УПЛ. Минай - Шахтер 1:1. Отпраздновали, называется, день шахтера
- Десна - Верес 0:4. Оборонительный позор
- Чужак в чужом клубе. Жорже Мендеш переиграл всех, но Криштиану Роналду проиграл Ювентусу
- Официально. Роналду возвращается в МЮ
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО