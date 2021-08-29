Сульшер - о Роналду: Надеюсь, он дебютирует в матче с Ньюкаслом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, сможет ли Криштиану Роналду дебютировать за команду в матче следующего тура АПЛ с "Ньюкаслом":

"Надеюсь, что сможет. Мы работаем, чтобы это организовать. Роналду – особенный парень, сейчас он уже мужчина. Он был мальчиком, когда я играл с ним. Конечно, мы хотим, чтобы к этой игре все получилось организовать.

Конечно, футболисты воодушевлены, кто-то играл с Роналду в сборной. Вы видели болельщиков – они в восторге. Вот что делает Роналду. Это особенный игрок", – сказал Сульшер.