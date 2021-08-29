  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед поставил рекорд по гостевым матчам без поражений
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед поставил рекорд по гостевым матчам без поражений

Англия
(1 голосов)

Клубу покорилось невероятное достижение

Манчестер Юнайтед поставил рекорд по гостевым матчам без поражений

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paul Ellis - Pool

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура АПЛ на выезде одержал победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0.

Для команды Уле Гуннара Сульшера это 28-я игра без поражений в гостевых поединках в рамках АПЛ (18 побед и 10 ничейных результатов). Текущие показатели являются национальным рекордом для английских клубов во всех профессиональных дивизионах.

Предыдущий рекорд – 27 матчей – принадлежал лондонскому "Арсеналу". Он был установлен "канонирами" в 2003-2004 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...