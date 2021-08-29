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Манчестер Юнайтед поставил рекорд по гостевым матчам без поражений
Клубу покорилось невероятное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paul Ellis - Pool
"Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура АПЛ на выезде одержал победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0.
Для команды Уле Гуннара Сульшера это 28-я игра без поражений в гостевых поединках в рамках АПЛ (18 побед и 10 ничейных результатов). Текущие показатели являются национальным рекордом для английских клубов во всех профессиональных дивизионах.
Предыдущий рекорд – 27 матчей – принадлежал лондонскому "Арсеналу". Он был установлен "канонирами" в 2003-2004 годах.
????????????????????????-???????????????????????????????? ????????????????.— Manchester United (@ManUtd) August 29, 2021
28 top-flight games unbeaten on the road.#MUFC pic.twitter.com/9NopndVLVg
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