Манчестер Юнайтед поставил рекорд по гостевым матчам без поражений

"Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура АПЛ на выезде одержал победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 1:0.

Для команды Уле Гуннара Сульшера это 28-я игра без поражений в гостевых поединках в рамках АПЛ (18 побед и 10 ничейных результатов). Текущие показатели являются национальным рекордом для английских клубов во всех профессиональных дивизионах.

Предыдущий рекорд – 27 матчей – принадлежал лондонскому "Арсеналу". Он был установлен "канонирами" в 2003-2004 годах.