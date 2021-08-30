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Роналду уже прошел медосмотр в МЮ. Де Хеа назвал камбэк Криштиану в Манчестер мечтой
Подоспели первые новости и реакции
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиану Роналду уже завершил медицинский осмотр в "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает портал Sky Sports. По информации источника, 36-летний форвард согласовал контракт на два сезона.
Бывшие и нынешние игроки "МЮ" уже начали комментировать возвращение португальца в клуб. Цитирует голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа ESPN.
"Это мечта для всех болельщиков "Манчестер Юнайтед", для всех нас. Прекрасно, что он вернулся. Вы сможете ощутить атмосферу. Надеюсь, Роналду привнесет в нашу игру нечто особенное, чтобы команда стала лучше. Здорово, что теперь Криштиану с нами".
Роналду забил 118 голов в 292 матчах во время своего первого этапа в "Юнайтед" (2003-2009). С "МЮ" он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и КЧМ.
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