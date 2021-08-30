  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Роналду уже прошел медосмотр в МЮ. Де Хеа назвал камбэк Криштиану в Манчестер мечтой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду уже прошел медосмотр в МЮ. Де Хеа назвал камбэк Криштиану в Манчестер мечтой

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Подоспели первые новости и реакции

Роналду уже прошел медосмотр в МЮ. Де Хеа назвал камбэк Криштиану в Манчестер мечтой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду уже завершил медицинский осмотр в "Манчестер Юнайтед" – об этом сообщает портал Sky Sports. По информации источника, 36-летний форвард согласовал контракт на два сезона.

Читайте такжеЭтих волков зубы не кормят или Мастер-класс от дьяволов. АПЛ. Вулвз – Манчестер Юнайтед 0:1

Бывшие и нынешние игроки "МЮ" уже начали комментировать возвращение португальца в клуб. Цитирует голкипера "красных дьяволов" Давида Де Хеа ESPN.

"Это мечта для всех болельщиков "Манчестер Юнайтед", для всех нас. Прекрасно, что он вернулся. Вы сможете ощутить атмосферу. Надеюсь, Роналду привнесет в нашу игру нечто особенное, чтобы команда стала лучше. Здорово, что теперь Криштиану с нами".

Роналду забил 118 голов в 292 матчах во время своего первого этапа в "Юнайтед" (2003-2009). С "МЮ" он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и КЧМ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Давид де Хеа Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...