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Лидс ведет переговоры с МЮ по трансферу Дэниела Джеймса
Игрок может отправиться в команду Бьелсы
"Лидс" намерен купить нападающего Дэниэла Джеймса у "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна. Клубы ведут активные переговоры, пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Его игровое время может сильно сократиться в связи с переходом в "МЮ" нападающего Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне 23-летний валлиец провел в АПЛ 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Комментарии (1)
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hajo23
30.08.2021 в 16:35
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