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Лидс ведет переговоры с МЮ по трансферу Дэниела Джеймса

Англия
(1 голосов)

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Лидс ведет переговоры с МЮ по трансферу Дэниела Джеймса

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"Лидс" намерен купить нападающего Дэниэла Джеймса у "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна. Клубы ведут активные переговоры, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Его игровое время может сильно сократиться в связи с переходом в "МЮ" нападающего Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 23-летний валлиец провел в АПЛ 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Дэниел Джеймс
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Комментарии (1)
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hajo23
30.08.2021 в 16:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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