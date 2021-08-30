Лидс ведет переговоры с МЮ по трансферу Дэниела Джеймса

"Лидс" намерен купить нападающего Дэниэла Джеймса у "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна. Клубы ведут активные переговоры, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Его игровое время может сильно сократиться в связи с переходом в "МЮ" нападающего Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне 23-летний валлиец провел в АПЛ 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.