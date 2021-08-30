Англия
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Лестер до конца трансферного окна хочет подписать нападающего Лейпцига
Но поможет ли он подопечным Роджерса?
Нападающий "Лейпцига" Адемола Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Переговоры с немецким клубом по игроку ведет "Лестер", сообщает Sky Sports.
Контракт 23-летнего англичанина с немецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в "Фулхэме" и провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.
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Комментарии (2)
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:32
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Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 17:32
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