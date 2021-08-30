Лестер до конца трансферного окна хочет подписать нападающего Лейпцига

Нападающий "Лейпцига" Адемола Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Переговоры с немецким клубом по игроку ведет "Лестер", сообщает Sky Sports.

Контракт 23-летнего англичанина с немецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в "Фулхэме" и провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.