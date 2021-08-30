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Лестер до конца трансферного окна хочет подписать нападающего Лейпцига

Англия
(1 голосов)

Но поможет ли он подопечным Роджерса?

Лестер до конца трансферного окна хочет подписать нападающего Лейпцига

Новина українською

Нападающий "Лейпцига" Адемола Лукман может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Переговоры с немецким клубом по игроку ведет "Лестер", сообщает Sky Sports.

Контракт 23-летнего англичанина с немецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в "Фулхэме" и провел 34 матча, в которых забил четыре гола и сделал столько же голевых передач.

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В статье: РБ Лейпциг Адемола Лукман Лестер Сити
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Комментарии (2)
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kirillv3pi (res)
30.08.2021 в 17:32
Размер имеет значение. Увеличить член теперь можно и без операции, я сам в этом убедился. как это сделать смотри здесь ----- bit.do/extazex
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-1
Соколов (Никополь)
30.08.2021 в 17:32
Здрысни гомосятина
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0


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