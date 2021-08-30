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Ливерпуль подписал контракт с 18-летним защитником
Игрок уже дебютировал за основную команду
Фото: Sports.ru
18-летний защитник Джеймс Норрис подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем". До того как "мерсисайдцы" заключили договор с игроком, Норрис выступал в молодежной сборной Англии.
Англичанин уже дебютировал за основную команду "Ливерпуля", выйдя на замену в четвертьфинале Кубка Карабао в матче против "Астон Вилле" в декабре 2019 года.
"Норрис — очень гибкий игрок, он может сыграть как в защите, так и в полузащите на левом фланге", сообщает пресс-служба клуба.
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