Ливерпуль подписал контракт с 18-летним защитником

18-летний защитник Джеймс Норрис подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем". До того как "мерсисайдцы" заключили договор с игроком, Норрис выступал в молодежной сборной Англии.

Англичанин уже дебютировал за основную команду "Ливерпуля", выйдя на замену в четвертьфинале Кубка Карабао в матче против "Астон Вилле" в декабре 2019 года.

"Норрис — очень гибкий игрок, он может сыграть как в защите, так и в полузащите на левом фланге", сообщает пресс-служба клуба.