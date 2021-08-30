Тухель объяснил, почему Чиллуэл ещё не выходил на поле в этом сезоне

Главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции ответил на вопрос, касаемо игрового времени Бена Чиллуэла. "Всё очень просто: он вернулся из отпуска с последней группой (после Евро и дополнительного отдыха)", – сказал менеджер.

"Когда он прибыл, предсезонная подготовка Маркоса Алонсо длилась уже пять недель. Он провел первые матчи после фантастической подготовки. Он был просто более подготовлен физически, что было естественным из-за тренировок и его фантастических матчей.

Он сыграл в финале Суперкубка и три игры в Премьер-лиге. Кроме того, у нас разрешены только три замены, и это огромная проблема" – подытожил тренер "Челси".

Напомним, что Бен Чиллуэл дошел со сборной Англии до финала Евро-2020, но так и не сыграл ни одного матча. Футболист не провел ни одной офіціальной игры, после финала Лиги Чемпионов.