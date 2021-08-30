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Официально: Милан арендовал полузащитника Челси

Англия
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Третий трансфер по этому направлению за лето

Официально: Милан арендовал полузащитника Челси

Фото: acmilan.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальные медиа "Милана" представили Тьемуэ Бакайоко из "Челси". Двухгодичная аренда с обязательным правом выкупа, при выполнении ряда условий.

"Милан" продолжает усиливаться игроками из стана "аристократов". Тьемуэ стал третьим игроком "Челси" за это лето, который подписал соглашение с "россонери". Опередили 27-летнего полузащитника Оливье Жиру и Фикайо Томори.

Напомним, что Бакайоко уже выступал год в аренде за "Милан" в 2018-2019 годах.

Прошлый сезон Тьемуэ провел в аренде в "Наполи", где сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Оливье Жиру Челси (Лондон) Тьемуе Бакайоко Милан Фикайо Томори
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