Официально: Милан арендовал полузащитника Челси

Официальные медиа "Милана" представили Тьемуэ Бакайоко из "Челси". Двухгодичная аренда с обязательным правом выкупа, при выполнении ряда условий.

"Милан" продолжает усиливаться игроками из стана "аристократов". Тьемуэ стал третьим игроком "Челси" за это лето, который подписал соглашение с "россонери". Опередили 27-летнего полузащитника Оливье Жиру и Фикайо Томори.

Напомним, что Бакайоко уже выступал год в аренде за "Милан" в 2018-2019 годах.

Прошлый сезон Тьемуэ провел в аренде в "Наполи", где сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.