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Официально: Милан арендовал полузащитника Челси
Третий трансфер по этому направлению за лето
Фото: acmilan.com / Автор: неизвестен
Официальные медиа "Милана" представили Тьемуэ Бакайоко из "Челси". Двухгодичная аренда с обязательным правом выкупа, при выполнении ряда условий.
Official Statement: @TimoeB08 ➡ https://t.co/eu8gxPt8Bq— AC Milan (@acmilan) August 30, 2021
Comunicato Ufficiale: Tiémoué Bakayoko ➡ https://t.co/nbmqDJBaZl #SempreMilan #NewPlayerUnlocked pic.twitter.com/5Ts10sAcTs
"Милан" продолжает усиливаться игроками из стана "аристократов". Тьемуэ стал третьим игроком "Челси" за это лето, который подписал соглашение с "россонери". Опередили 27-летнего полузащитника Оливье Жиру и Фикайо Томори.
Напомним, что Бакайоко уже выступал год в аренде за "Милан" в 2018-2019 годах.
Прошлый сезон Тьемуэ провел в аренде в "Наполи", где сыграл 44 матча, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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