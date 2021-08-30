Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду в Манчестере – Видео

В новом видео от Фолстена вы узнаете как живет и сколько зарабатывает Криштиану в Манчестере.

В новом ролике вы поближе познакомитесь с большой семьей футболиста, узнаете в каком доме он живет, на каких автомобилях ездит, почему Роналду ушел из Ювентуса и отказал Манчестер Сити, с кем португалец дружит, какой у Роналду бизнес, какие спонсорские контракты, какие вокруг него ходят трансферные слухи, а также новости.