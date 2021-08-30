Лидс близок к подписанию таланта из МЮ

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Даниэл Джеймс из "Манчестер Юнайтед" в скором времени присоединится к "Лидсу". Сумма сделки – 28 миллионов евро.

Daniel James to Leeds from Manchester United, done deal now confirmed and here we go! The agreement has been completed for €28m with add ons. Personal terms agreed few minutes ago too. ???????? #MUFC #LUFC



Medical tomorrow morning, official announcement soon. https://t.co/5yDeUuXvJX pic.twitter.com/IE18u7zUz5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021

Хавбек согласовал с "Лидсом" условия личного контракта и завтра должен пройти медицинское обследование.

Сульшер не рассчитывает на 23-летнего игрока в следующем сезоне – с приходом Криштиану в команде не будет места для него.

Валлийский нападающий в прошлом сезоне за "Манчестер Юнайтед" провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.