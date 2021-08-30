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Лидс близок к подписанию таланта из МЮ

Англия
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Валлиец скоро пополнит ряды "святых"

Лидс близок к подписанию таланта из МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Даниэл Джеймс из "Манчестер Юнайтед" в скором времени присоединится к "Лидсу". Сумма сделки – 28 миллионов евро.

Хавбек согласовал с "Лидсом" условия личного контракта и завтра должен пройти медицинское обследование.

Сульшер не рассчитывает на 23-летнего игрока в следующем сезоне – с приходом Криштиану в команде не будет места для него.

Валлийский нападающий в прошлом сезоне за "Манчестер Юнайтед" провел 22 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Дэниел Джеймс
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