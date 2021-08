Лидс близок к подписанию таланта из МЮ

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Даниэл Джеймс из "Манчестер Юнайтед" в скором времени присоединится к "Лидсу". Сумма сделки – 28 миллионов евро.

Daniel James to Leeds from Manchester United, done deal now confirmed and here we go! The agreement has been completed for €28m with add ons. Personal terms agreed few minutes ago too. ???????? #MUFC #LUFC



Medical tomorrow morning, official announcement soon. https://t.co/5yDeUuXvJX pic.twitter.com/IE18u7zUz5