Официально: Виллиан разорвал контракт с Арсеналом. Он простил клубу 20.5 миллионов фунтов

Сайт "Арсенала" сообщил о разрыве контракта с Виллианом, тем самым подтвердив недавние слухи о разрыве контракта Виллианом. У игрока оставалось два года по контракту с недельным окладом в 240 тысяч фунтов.

20.5 миллионов фунтов – именно столько игрок получил бы, доработав два года по своему контракту.

Сообщается, что Виллиан хочет выступать за "Коринтианс". Чтобы играть за бразильскую команду игрок голов пойти на 70-процентное снижение зарплаты.

В прошлом сезоне Виллиан провёл за "Арсенал" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.