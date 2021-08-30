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Официально: Виллиан разорвал контракт с Арсеналом. Он простил клубу 20.5 миллионов фунтов

Англия
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"Гуннерский" период не задался

Официально: Виллиан разорвал контракт с Арсеналом. Он простил клубу 20.5 миллионов фунтов

Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен

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Сайт "Арсенала" сообщил о разрыве контракта с Виллианом, тем самым подтвердив недавние слухи о разрыве контракта Виллианом. У игрока оставалось два года по контракту с недельным окладом в 240 тысяч фунтов.

20.5 миллионов фунтов – именно столько игрок получил бы, доработав два года по своему контракту.

Сообщается, что Виллиан хочет выступать за "Коринтианс". Чтобы играть за бразильскую команду игрок голов пойти на 70-процентное снижение зарплаты.

В прошлом сезоне Виллиан провёл за "Арсенал" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Коринтианс (Бразилия)
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Источник:
arsenal.com

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