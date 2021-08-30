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Официально: Виллиан разорвал контракт с Арсеналом. Он простил клубу 20.5 миллионов фунтов
"Гуннерский" период не задался
Фото: arsenal.com / Автор: неизвестен
Сайт "Арсенала" сообщил о разрыве контракта с Виллианом, тем самым подтвердив недавние слухи о разрыве контракта Виллианом. У игрока оставалось два года по контракту с недельным окладом в 240 тысяч фунтов.
20.5 миллионов фунтов – именно столько игрок получил бы, доработав два года по своему контракту.
Сообщается, что Виллиан хочет выступать за "Коринтианс". Чтобы играть за бразильскую команду игрок голов пойти на 70-процентное снижение зарплаты.
В прошлом сезоне Виллиан провёл за "Арсенал" 37 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.
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