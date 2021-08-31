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Лидер Ливерпуля продлил контракт с клубом
Капитан и ведущий игрок
Liverpool
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон подписал новый контракт с английским клубом, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Официальный сайт "красных" информирует о том, что трудовой договор заключен на длительный срок. По информации The Athletic, 31-летний англичанин подписал контракт до 2025 года.
Напомним, Хендерсон выступает за "Ливерпуль" уже 10 лет. В составе мерсисайдцев Джордан стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Он сыграл 394 поединка за "красных" и забил 30 голов.
Here’s to you, @JHenderson… ???? pic.twitter.com/tolftrfAOS— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2021
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