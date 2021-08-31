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Лидер Ливерпуля продлил контракт с клубом

Англия
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Капитан и ведущий игрок

Лидер Ливерпуля продлил контракт с клубом

Liverpool

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Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон подписал новый контракт с английским клубом, об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Официальный сайт "красных" информирует о том, что трудовой договор заключен на длительный срок. По информации The Athletic, 31-летний англичанин подписал контракт до 2025 года.

Напомним, Хендерсон выступает за "Ливерпуль" уже 10 лет. В составе мерсисайдцев Джордан стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и КЧМ. Он сыграл 394 поединка за "красных" и забил 30 голов.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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Источник:
LFC

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