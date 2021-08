Роналду вернулся в МЮ, а Барса ведет переговоры с Кавани. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня в западной Европе закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия - 1 сентября

Италия - 1 сентября

Испания - 1 сентября

Англия - 1 сентября

Франция - 1 сентября

Нидерланды - 1 сентября

Бельгия - 1 сентября

Украина - 3 сентября

13:00. Интересная тема. Mundo Deportivo пишет, что "МЮ" предложил "Барселоне" Эдинсона Кавани. Игровое время 34-летнего уругвайца обязательно сократится с приходом Криштиану Роналду, тогда как каталонцам позарез нужен бомбардир. Эль Матадор, вроде, не против сделки, но ничего не выйдет без понижения зарплаты. Сейчас Кавани зарабатывает 13 млн евро в год.

12:50. "Ницца" продала форварда Мизьяна Маолида в "Герту". По слухам, сумма сделки составила 4 млн евро, контракт подписан до 2025 года. 22-летний Маолида три года назад переходил в "Ниццу" из "Лиона" в статусе большого таланта, но не оправдал ожиданий. В новом, "европейском" проекте Кристофа Гальтье ему не нашлось места.

12.40. "Вест Хэм" подписал лидера московского ЦСКА Николу Влашича. Сумма сделки - 29 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет. 23-летний Влашич последнее время завоевал место в основе сборной Хорватии (26 матчей, 6 голов). Также плеймейкер приходится братом знаменитой прыгунье в высоту Бланке Влашич.

Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic!

12:30. А вот кэп "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, как и ожидалось, никуда не уйдет. Сегодня 31-летний опорник продлил контракт с красными до 2025 года. Хендо выступает на "Энфилде" уже 10 лет и провел за клуб 394 матча, забив 30 голов.

???????????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????... @JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds