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Роналду вернулся в МЮ, а Барса ведет переговоры с Кавани. Онлайн последнего дня трансферного окна
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Сегодня в западной Европе закрывается летнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день стараются закрыть все сделки, переговоры по которым тянулись на протяжении лета. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.
Когда закрывается трансферное окно?
Германия - 1 сентября
Италия - 1 сентября
Испания - 1 сентября
Англия - 1 сентября
Франция - 1 сентября
Нидерланды - 1 сентября
Бельгия - 1 сентября
Украина - 3 сентября
Онлайн трансферного дедлайна
13:00. Интересная тема. Mundo Deportivo пишет, что "МЮ" предложил "Барселоне" Эдинсона Кавани. Игровое время 34-летнего уругвайца обязательно сократится с приходом Криштиану Роналду, тогда как каталонцам позарез нужен бомбардир. Эль Матадор, вроде, не против сделки, но ничего не выйдет без понижения зарплаты. Сейчас Кавани зарабатывает 13 млн евро в год.
12:50. "Ницца" продала форварда Мизьяна Маолида в "Герту". По слухам, сумма сделки составила 4 млн евро, контракт подписан до 2025 года. 22-летний Маолида три года назад переходил в "Ниццу" из "Лиона" в статусе большого таланта, но не оправдал ожиданий. В новом, "европейском" проекте Кристофа Гальтье ему не нашлось места.
Bienvenue, @MyzianeMaolida!— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) August 31, 2021
The 22-year-old winger joins from @ogcnice until 2025! #DeadlineDay #GemeinsamHertha pic.twitter.com/wMvvNqZNEx
12.40. "Вест Хэм" подписал лидера московского ЦСКА Николу Влашича. Сумма сделки - 29 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет. 23-летний Влашич последнее время завоевал место в основе сборной Хорватии (26 матчей, 6 голов). Также плеймейкер приходится братом знаменитой прыгунье в высоту Бланке Влашич.
Welcome to West Ham United, Nikola Vlasic!— West Ham United (@WestHam) August 31, 2021
12:30. А вот кэп "Ливерпуля" Джордан Хендерсон, как и ожидалось, никуда не уйдет. Сегодня 31-летний опорник продлил контракт с красными до 2025 года. Хендо выступает на "Энфилде" уже 10 лет и провел за клуб 394 матча, забив 30 голов.
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12.20. Отпустив Роналду, "Ювентус" вернул своего воспитанника Мойзе Кина - он перешел на правах двухгодичной аренды из "Эвертона". Минувший сезон 21-летний центрфорвард отыграл в "ПСЖ" и забил 17 голов, задвинув в запас Мауро Икарди. Но летом Париж потратился на зарплаты Месси, Вейналдума и Доннаруммы, так что выкупать итальянца не стал. Хороший трансфер для "Старой синьоры".
Moise Kean è di nuovo a casa!— JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021
#WelcomeBackMoise pic.twitter.com/IqXHnxA8BY
12:00. Здравствуйте, дорогие читатели! Начнем сегодняшний марафон с самого главного - Криштиану Роналду официально подписался в "МЮ". Несмотря на то, что португальцу уже 36 лет, контракт с ним подписали по схеме 2+1. Сумма сделки, по слухам, составила 15 млн евро. Криша можно только поздравить - он вернулся домой - туда, где выиграл первую ЛЧ и поднял над головой первый Золотой мяч.
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@Cristiano is back!#MUFC | #RonaldoReturns
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