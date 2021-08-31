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"Сэр Алекс, это для тебя". Криштиану Роналду – о возвращении в Манчестер Юнайтед

Англия
(9 голосов)

Важный тренер в карьере португальского исполнителя

"Сэр Алекс, это для тебя". Криштиану Роналду – о возвращении в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" в рамках публикации в Instagram.

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"Все, кто меня знает, в курсе моей бесконечной любви к "Манчестер Юнайтед". Я провел в этой команде потрясающие годы, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого клуба. Я не могу описать свои чувства, когда вижу, как по всему миру говорят о моем возвращении на "Олд Траффорд". Мечта сбылась. Я всегда чувствовал любовь от болельщиков, даже будучи соперником "МЮ".

"Мое первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая "Золотая бутса" и первый "Золотой мяч". Все родилось здесь, в результате особой связи между мной и "красными дьяволами". История написана в прошлом – и будет написана снова, даю вам слово. Я здесь. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем все, чтобы повторить. P.S. Сэр Алекс, это для тебя".

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В статье: Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 15:19
То есть, насколько я понял, Роник так сильно хотел играть за свой старый, давший ему путёвку в жизнь и сделавшего его известным на весь мир, клуб, шо для начала хотел поиграть в соседнем клубе под началом бывшего тренера Барселоны, которая почти постоянно драла его Реал на его же поле. Моя мечта сбылась... Я вернулся туда, где и должен быть... Тьфу... Ты вернулся туда, где тебя соизволили взять в твои 36,5 лет. Гнилой лицемер...
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+1
-5
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Loader (Днепр)
31.08.2021 в 15:38
Сульшеру кучу хвороста в раздевалку с легковоспламеняющимся гелем.
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0
-2
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
31.08.2021 в 15:46
ГЕТЬ мессозбочені шизошмари два п'д@р@ мессоманили під боярою одного другий натягував - весь час у буйній мессоістерії приволаючи: О мессі, за мессі - і акт-акт-акт один одному як у них в гей-стаді мессозбоченців прийнято
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0
0
Chapman даю в попу (Кіровоград)
31.08.2021 в 15:08
Хлопці, даю в попу та беру до рота за пачку мівіни!!! Для мессозбоченців знижки!!!
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+1
-9
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Барселиниус (землянин)
31.08.2021 в 15:26
Прокопчуку и Простоквашину самое то...
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+1
-4
Liverpool 333 (Кировоград )
31.08.2021 в 14:54
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+7
0
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
31.08.2021 в 14:45
НАЙКРАЩІ - НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ НАЙКРАЩИЙ ТРЕНЕР В ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ
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