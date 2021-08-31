"Сэр Алекс, это для тебя". Криштиану Роналду – о возвращении в Манчестер Юнайтед

То есть, насколько я понял, Роник так сильно хотел играть за свой старый, давший ему путёвку в жизнь и сделавшего его известным на весь мир, клуб, шо для начала хотел поиграть в соседнем клубе под началом бывшего тренера Барселоны, которая почти постоянно драла его Реал на его же поле. Моя мечта сбылась... Я вернулся туда, где и должен быть... Тьфу... Ты вернулся туда, где тебя соизволили взять в твои 36,5 лет. Гнилой лицемер...