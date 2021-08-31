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"Сэр Алекс, это для тебя". Криштиану Роналду – о возвращении в Манчестер Юнайтед
Важный тренер в карьере португальского исполнителя
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал свое возвращение в "Манчестер Юнайтед" в рамках публикации в Instagram.
"Все, кто меня знает, в курсе моей бесконечной любви к "Манчестер Юнайтед". Я провел в этой команде потрясающие годы, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписан в историю этого великого клуба. Я не могу описать свои чувства, когда вижу, как по всему миру говорят о моем возвращении на "Олд Траффорд". Мечта сбылась. Я всегда чувствовал любовь от болельщиков, даже будучи соперником "МЮ".
"Мое первое чемпионство, первый кубок, первый вызов в сборную, первая Лига чемпионов, первая "Золотая бутса" и первый "Золотой мяч". Все родилось здесь, в результате особой связи между мной и "красными дьяволами". История написана в прошлом – и будет написана снова, даю вам слово. Я здесь. Я вернулся туда, где и должен быть. Давайте сделаем все, чтобы повторить. P.S. Сэр Алекс, это для тебя".
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