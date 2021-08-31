  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ обратился в АПЛ по поводу игрового номера Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ обратился в АПЛ по поводу игрового номера Роналду

Англия
(3 голосов)

Все ради 7-ки для Криштиану

МЮ обратился в АПЛ по поводу игрового номера Роналду

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" обратился к английской Премьер-лиге с просьбой изменить игровые номера некоторых футболистов команды, сообщает Sky Sports.

Это было сделано для того, чтобы португальский форвард Криштиану Роналду вновь выступал под седьмым номером, который сейчас принадлежит уругвайцу Эдинсону Кавани.

Напомним, что по нынешним правилам АПЛ, игроку не могут давать номер, под которым уже был заявлен другой футболист команды.

Отметим, что Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга". За "Ювентус" нападающий выступал с 2018 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
31.08.2021 в 17:08
В чем проблема? Отпускайте бесплатно Кавани в Барселону и все. А то мутки начинаются, с Суркисами советовались, видимо.
Ответить
+2
-6
Dr. House (Поділля)
31.08.2021 в 17:33
Ну да, Перес-Суркисвсьокупил. Не думал, что тоже упоротый
Ответить
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
31.08.2021 в 17:55
Причем здесь Перес? Это у тебя, видимо, фишечка.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...