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МЮ обратился в АПЛ по поводу игрового номера Роналду
Все ради 7-ки для Криштиану
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Это было сделано для того, чтобы португальский форвард Криштиану Роналду вновь выступал под седьмым номером, который сейчас принадлежит уругвайцу Эдинсону Кавани.
Напомним, что по нынешним правилам АПЛ, игроку не могут давать номер, под которым уже был заявлен другой футболист команды.
Отметим, что Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга". За "Ювентус" нападающий выступал с 2018 года.
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