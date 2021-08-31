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Марсьяль отказался уходить в аренду в Лион
Нападающий останется в "МЮ"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль отказался покидать клуб в это трансферное окно, сообщает L’Équipe. Форварда приглашал "Лион" на правах аренды.
Спортивный директор французской команды Жуниньо предпринял несколько попыток договориться об аренде игрока на один сезон без права выкупа, однако сам Марсьяль не захотел покидать "МЮ".
Сообщается, что "Лион" после этого планировал рассмотреть возможность приглашения 38-летнего Франка Рибери, но в итоге отказался от этой идеи.
В прошлом сезоне Марсьяль провел 39 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 6 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.
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