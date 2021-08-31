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Сауль в ближайшее время присоединится к Челси
У "аристократов" собирается мощная компания в полузащите
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Сауль Ньигес из "Атлетико" присоединится к "Челси". Годичная аренда с правом выкупа за 35 миллионов евро обойдется "аристократам" в 5 миллионов.
Saúl to Chelsea, HERE WE GO! Agreement reached for €5m loan from Atletico Madrid. Personal terms agreed. Saúl will be in London soon to sign the contract. ???????? #CFC #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021
Final details and the deal will be announced. Difficult deal but finally set to be completed. pic.twitter.com/3Jq5e3JwXE
Сообщается, что футболист уже в скором времени прибудет в Лондон, чтобы поставить свою подпись под контрактом с "синими".
Напомним, что летом в одном из интервью Диего Симеоне подтвердил, что Сауль хочет покинуть команду.
В прошлом сезоне испанский полузащитник провел за "Атлетико" 41 игру, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.
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