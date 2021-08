Сауль в ближайшее время присоединится к Челси

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Сауль Ньигес из "Атлетико" присоединится к "Челси". Годичная аренда с правом выкупа за 35 миллионов евро обойдется "аристократам" в 5 миллионов.

Saúl to Chelsea, HERE WE GO! Agreement reached for €5m loan from Atletico Madrid. Personal terms agreed. Saúl will be in London soon to sign the contract. ???????? #CFC #DeadlineDay



Final details and the deal will be announced. Difficult deal but finally set to be completed. pic.twitter.com/3Jq5e3JwXE