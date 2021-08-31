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Сауль в ближайшее время присоединится к Челси

Англия
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У "аристократов" собирается мощная компания в полузащите

Сауль в ближайшее время присоединится к Челси

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что Сауль Ньигес из "Атлетико" присоединится к "Челси". Годичная аренда с правом выкупа за 35 миллионов евро обойдется "аристократам" в 5 миллионов.

Сообщается, что футболист уже в скором времени прибудет в Лондон, чтобы поставить свою подпись под контрактом с "синими".

Напомним, что летом в одном из интервью Диего Симеоне подтвердил, что Сауль хочет покинуть команду.

В прошлом сезоне испанский полузащитник провел за "Атлетико" 41 игру, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Челси (Лондон) Сауль
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