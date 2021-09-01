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Челси отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа
Больше воды
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер на правах аренды перешел в "Рединг". В клубе из Чемпионшипа 31-летний исполнитель проведет одну кампанию.
Напомним, воспитанник "МЮ" Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" 4 года назад за 40 миллионов евро. "Синие" отдавали чемпиона АПЛ в аренду в "Бернли" и "Астон Виллу". Последние полгода Дэнни провел в аренде в турецкой "Касымпаше" (11 матчей).
Отметим, что в активе Дринкуотера в "Челси" 23 матча и 1 гол.
???????????????????? it in, Royals! ????— Reading FC (@ReadingFC) August 30, 2021
That makes it 6️⃣ new men! #DannyKickIt | #Royals150 pic.twitter.com/hv1nzXiDuG
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