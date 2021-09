Челси отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа

Полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер на правах аренды перешел в "Рединг". В клубе из Чемпионшипа 31-летний исполнитель проведет одну кампанию.

Напомним, воспитанник "МЮ" Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" 4 года назад за 40 миллионов евро. "Синие" отдавали чемпиона АПЛ в аренду в "Бернли" и "Астон Виллу". Последние полгода Дэнни провел в аренде в турецкой "Касымпаше" (11 матчей).

Отметим, что в активе Дринкуотера в "Челси" 23 матча и 1 гол.

