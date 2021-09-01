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Челси отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа

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Челси отдал полузащитника в аренду в клуб Чемпионшипа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер на правах аренды перешел в "Рединг". В клубе из Чемпионшипа 31-летний исполнитель проведет одну кампанию.

Напомним, воспитанник "МЮ" Дринкуотер перешел в "Челси" из "Лестера" 4 года назад за 40 миллионов евро. "Синие" отдавали чемпиона АПЛ в аренду в "Бернли" и "Астон Виллу". Последние полгода Дэнни провел в аренде в турецкой "Касымпаше" (11 матчей).

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Отметим, что в активе Дринкуотера в "Челси" 23 матча и 1 гол.

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В статье: Челси (Лондон) Дэниел Дринкуотер Рединг (Англия) Рединг
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