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"Очень важно, что в составе Челси есть Кепа". Сауль рассказал о переезде в Лондон

Англия
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Аррисабалага – не только тренер, но и агент?

"Очень важно, что в составе Челси есть Кепа". Сауль рассказал о переезде в Лондон

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Новый полузащитник "Челси" Сауль Ньигес прокомментировал переход в лондонский клуб.

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"Челси" – чемпион Европы. Уезжать одному, без семьи и без знания языка – очень непросто. В "Атлетико" я действовал не на своей позиции. Не мог показать все то, что умею. В голове возник определенный зажим. Тем не менее, переезжая в Лондон, я все равно покидаю зону комфорта".

"В "Челси" я сыграю на своей позиции. Это главная причина моего решения. Попробую здесь свои силы, а дальше не загадываю. Хочу помочь клубу. Хочу, чтобы вы увидели нового Сауля, а не того, к которому привыкли за эти 2 года. Очень важно, что в составе клуба есть Кепа. Все было бы иначе без моего друга. Я буду играть под 17-м номером".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Сауль Ньигес Кепа Аррисабалага
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Источник:
Metro

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