Пеле – о камбэке Роналду в МЮ: Будь счастлив. Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой

Бывший бразильский нападающий Пеле обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду после перехода игрока из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану".

Напомним, Роналду уже выступал за "красных дьяволов" с 2003-го по 2009-й год. С 2009-го по 2018-й Криштиану защищал цвета мадридского "Реала" и стал лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Ранее сообщалось, что к камбэку в Манчестер игрока подтолкнул бывший менеджер "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. К тому же, сам CR7 в своем письме посвятил свой переход именно шотландцу.