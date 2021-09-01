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Пеле – о камбэке Роналду в МЮ: Будь счастлив. Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой

Англия
(1 голосов)

Теплые слова легенды

Пеле – о камбэке Роналду в МЮ: Будь счастлив. Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший бразильский нападающий Пеле обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду после перехода игрока из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану".

Напомним, Роналду уже выступал за "красных дьяволов" с 2003-го по 2009-й год. С 2009-го по 2018-й Криштиану защищал цвета мадридского "Реала" и стал лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Ранее сообщалось, что к камбэку в Манчестер игрока подтолкнул бывший менеджер "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. К тому же, сам CR7 в своем письме посвятил свой переход именно шотландцу.

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В статье: Криштиану Роналду Пеле Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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rtrofimov (baku)
01.09.2021 в 13:00
Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- bit.do/vsisky
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Gafan777 (Каменка)
01.09.2021 в 12:27
ну вообще то его дом- Лиссабонский Спортинг, если смотреть где началась профессиональная карьера
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ВасяКулебяка (Козливка)
01.09.2021 в 12:26
Его дом это Мадейра
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.09.2021 в 12:08
Только футбольный миф забыл уточнить, что прежде, чем вернуться домой, Роналду в полной безнадёжности стучался во все доступные его пониманию двери... ПСЖ, Челси, Реал, МС... И даже Барса... Никто не захотел приютить у себя того, кто покорил ..... социальные сети...
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