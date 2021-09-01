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Пеле – о камбэке Роналду в МЮ: Будь счастлив. Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой
Теплые слова легенды
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший бразильский нападающий Пеле обратился к португальскому нападающему Криштиану Роналду после перехода игрока из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".
"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Всегда будь счастлив, Криштиану".
Напомним, Роналду уже выступал за "красных дьяволов" с 2003-го по 2009-й год. С 2009-го по 2018-й Криштиану защищал цвета мадридского "Реала" и стал лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Ранее сообщалось, что к камбэку в Манчестер игрока подтолкнул бывший менеджер "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. К тому же, сам CR7 в своем письме посвятил свой переход именно шотландцу.
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