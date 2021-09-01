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Роналду: С нетерпением жду начала моей первой игры
Форвард рад, что снова вернулся в Англию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился эмоциями от возвращения в английский клуб.
"Каково снова называться игроком "Манчестер Юнайтед"? Как вы знаете, у меня фантастическая история в этом удивительном клубе. Я играл здесь в 18 лет и, конечно же, очень счастлив вернуться домой спустя 12 лет. Так что я очень рад и с нетерпением жду начала моей первой игры", — приводит слова Роналду пресс-служба "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру.
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