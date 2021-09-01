Виллиан в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом

Бывший нападающий "Арсенала" Виллиан прилетел в Бразилию. Он заключил контракт с "Коринтиансом" до 2023 года, сообщает сайт клуба.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Арсенал" и забил 1 мяч при 7 голевых передачах.