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Виллиан в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом
Игрок уже в Бразилии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Арсенала" Виллиан прилетел в Бразилию. Он заключил контракт с "Коринтиансом" до 2023 года, сообщает сайт клуба.
33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Арсенал" и забил 1 мяч при 7 голевых передачах.
Willian de volta pra casa! ????#BemVindoWillian#VaiCorinthians pic.twitter.com/oNStgXkriO— Corinthians (@Corinthians) September 1, 2021
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