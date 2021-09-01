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Виллиан в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом

Англия
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Игрок уже в Бразилии

Виллиан в ближайшее время подпишет контракт с Коринтиансом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Арсенала" Виллиан прилетел в Бразилию. Он заключил контракт с "Коринтиансом" до 2023 года, сообщает сайт клуба.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Арсенал" и забил 1 мяч при 7 голевых передачах.

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В статье: Виллиан Коринтианс
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