Сын Криштиану Роналду будет выступать за юношескую команду МЮ

Криштиану Роналду-младший будет выступать за юношескую команду "красных дьяволов", сообщает A Bola.

По информации источника, Роналду-младший будет играть за команду, возраст футболистов которой не превышает 12 лет. Его одноклубником станет Кай Руни, сын бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

36-летний португалец ранее подписал с "красными дьяволами" двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон.