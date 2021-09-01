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Сын Криштиану Роналду будет выступать за юношескую команду МЮ
А его одноклубником станет сын Руни
Getty Images / Global Images Ukraine
Криштиану Роналду-младший будет выступать за юношескую команду "красных дьяволов", сообщает A Bola.
По информации источника, Роналду-младший будет играть за команду, возраст футболистов которой не превышает 12 лет. Его одноклубником станет Кай Руни, сын бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.
36-летний португалец ранее подписал с "красными дьяволами" двухлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон.
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