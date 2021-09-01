Тоттенхэм расторг контракт с Орье

Sky Sports сообщает, что Серж Орье и "Тоттенхэм" расторгли контракт по обоюдному согласию. Предыдущее соглашение истекало следующим летом.

Клуб не получил по футболисту ни одного привлекательного трансферного предложения и принял решение отпустить защитника прямо сейчас, не дожидаясь конца сезона.

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В прошлом сезоне за "Тоттенхэм" Серж Орье провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.