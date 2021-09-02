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"Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
Интересное заявление
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей профессиональной карьере футболиста. Цитирует Ди Марию A Bola.
"Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гал был худшим тренером в моей карьере. Невыносимо. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неудачные игровые моменты. Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он".
Ди Мария защищал цвета "красных дьяволов" с 2014-го по 2015-й, после чего он переехал в Париж.
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