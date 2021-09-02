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"Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Интересное заявление

"Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей профессиональной карьере футболиста. Цитирует Ди Марию A Bola.

"Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гал был худшим тренером в моей карьере. Невыносимо. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неудачные игровые моменты. Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он".

Ди Мария защищал цвета "красных дьяволов" с 2014-го по 2015-й, после чего он переехал в Париж.

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В статье: Анхель Ди Мария Луи Ван Гал Манчестер Юнайтед
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 12:29
"Было у отца четыре сына, двое умные, третий дурак, а четвёртый футболист".
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