"Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей профессиональной карьере футболиста. Цитирует Ди Марию A Bola.

"Моей проблемой в Манчестере был тренер. Ван Гал был худшим тренером в моей карьере. Невыносимо. Я забивал, ассистировал, а на следующий день он показывал мне мои неудачные игровые моменты. Он отказался от меня в первый же день, ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он".