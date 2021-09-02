Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Невилл: Что-то с Ливерпулем не так
Гари заявил, что команда до сих пор остается сильной
Sky
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл оценил состояние "Ливерпуля" на старте сезона.
"После игры с „Челси“ я говорил, что иногда ты не можешь понять в чём дело, но что-то не так. У „Ливерпуля“ нет больших проблем с командным духом, тренер ладит с игроками. Но чего-то не хватает. Помню, как три года назад я думал, что у „МЮ“ проблемы, два года назад было то же самое. Ты просто это чувствуешь.
Что-то с „Ливерпулем“ не так. Это не та команда, что была два года назад. При этом „Ливерпуль“ по-прежнему остаётся сильным, они выиграют много матчей", — приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на подкаст Webby and O’Neil.
Популярное сейчас
- Андрей Воробей: Не понравились Зинченко и Малиновский, не оправдали наших ожиданий
- Зинченко пропустит матч с Францией. Миколенко сможет сыграть (исправлено)
- Переписал историю. ВИДЕО, как Роналду спас Португалию и установил рекорд на все времена
- Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Новости по теме
- 17:35 Зарубежные Гари Невилл: Отсутствие Гарри Магуайра в матче с Ливерпулем было очевидным для всех
- 12:30 Зарубежные Птенцы Ферги, болезненный переход в Эвертон и рекорд в сборной Англии. История братьев Невиллов
- 10:34 Зарубежные "За Суперлигу". Легенда Манчестер Юнайтед опубликовала фото с бокалом вина