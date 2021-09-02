Гари Невилл: Что-то с Ливерпулем не так

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл оценил состояние "Ливерпуля" на старте сезона.

"После игры с „Челси“ я говорил, что иногда ты не можешь понять в чём дело, но что-то не так. У „Ливерпуля“ нет больших проблем с командным духом, тренер ладит с игроками. Но чего-то не хватает. Помню, как три года назад я думал, что у „МЮ“ проблемы, два года назад было то же самое. Ты просто это чувствуешь.

Что-то с „Ливерпулем“ не так. Это не та команда, что была два года назад. При этом „Ливерпуль“ по-прежнему остаётся сильным, они выиграют много матчей", — приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на подкаст Webby and O’Neil.