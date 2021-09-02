Джейдон Санчо пропустит матч с Венгрией из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо пропустит матч сборной Англии против Венгрии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы, сообщил журналист Роб Дорсетт в эфире канала Sky Sports News.

По информации источника, 21-летний футболист получил повреждение на вчерашней тренировке. Тренерский штаб английской команды решил не рисковать здоровьем футболиста и не стал включать его в заявку на игру с венграми, однако игрок продолжит находиться в расположении сборной.

Матч Венгрия — Англия состоится сегодня, 2 сентября.