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Джейдон Санчо пропустит матч с Венгрией из-за травмы

Англия
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Но игрок остался в расположении сборной

Джейдон Санчо пропустит матч с Венгрией из-за травмы

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо пропустит матч сборной Англии против Венгрии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы, сообщил журналист Роб Дорсетт в эфире канала Sky Sports News.

По информации источника, 21-летний футболист получил повреждение на вчерашней тренировке. Тренерский штаб английской команды решил не рисковать здоровьем футболиста и не стал включать его в заявку на игру с венграми, однако игрок продолжит находиться в расположении сборной.

Матч Венгрия — Англия состоится сегодня, 2 сентября.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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