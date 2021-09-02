"Говорили о Барселоне, но я так и не получил ни одного конкретного предложения. В медиа много чего пишут", – Сауль

Полузащитник "Челси" Сауль Ньигес рассказал о решении покинуть "Атлетико", проблемах последнего дня трансферов и слухах о "Барселоне".

"Вот как это было, в самый последний момент. За 57 минут до дедлайна мы закончили читать контракт, доработали его и подписали. У моего старого партнера Давида Де Хеа несколько лет назад была похожая проблема с факсом. Он не проходил. Это был долгий день.

"Прежде всего, были разговоры о "Барсе", но я не получил конкретного предложения. Во время предсезонки каждый день появлялись вопросы о возможной сделке по обмену на Гризманна. Медиа много чего пишут, не беспокоясь об ущербе, который они наносят.

Когда появился вариант с "Челси", я стал присматриваться к некоторым аспектам, которые упоминались. В прошлом сезоне я беседовал с тренером и Мигелем Анхелем; я спросил, могу ли я тренироваться на своей позиции, даже если не буду играть.

Я хотел найти свое место и изменить ситуацию, в которой я нахожусь, но после того, как я им об этом сказал, они решили, что мне будет лучше уйти. Я только просил их позволить мне тренироваться на своей естественной позиции – по крайней мере, так я это видел", – подытожил испанский полузащитник.

С приходом Сауля в "Челси" полузащита "аристократов" пополнилась ещё одним игроком средней линии мирового класса. В команде всё так же остаются Канте, Жоржиньо и Ковачич.

Напомним, что Сауль с 2014 года стабильно выступал в основе за "Атлетико Мадрид". В прошлом сезоне игрок провел 41 игру, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.