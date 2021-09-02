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Челси, Тоттенхэм и Арсенал собрали 228 тысяч фунтов в рамках благотворительного турнира
Лондонские клубы показали насколько эффективны благотворительные матчи
Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен
Клубы передали 228 064,08 фунта благотворительному фонду Mind – ведущей организации Великобритании в области психического здоровья, сообщает сайт "Челси". Фонд помогает людям с психическими проблемами и повышает осведомленность общества.
"Мы знаем, насколько мощной платформой может быть футбол. Поддержка со стороны "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма", которые помогли нам обратить внимание на психическое здоровье, была неоценимой. Помимо повышения осведомленности, инициатива также превзошла все наши ожидания по сумме средств, собранных для жизненно важных местных и национальных услуг", – сообщается в заявлении фонда.
Деньги были собраны во время предсезонного турнира The Mind Series, в котором участвовали три лондонских клуба. 228 тысяч фунтов – это часть суммы, полученной от продажи билетов и прямых трансляций.
Клубы поблагодарили всех болельщиков, посетивших матчи или оплативших трансляции.
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