Челси, Тоттенхэм и Арсенал собрали 228 тысяч фунтов в рамках благотворительного турнира

Клубы передали 228 064,08 фунта благотворительному фонду Mind – ведущей организации Великобритании в области психического здоровья, сообщает сайт "Челси". Фонд помогает людям с психическими проблемами и повышает осведомленность общества.

"Мы знаем, насколько мощной платформой может быть футбол. Поддержка со стороны "Арсенала", "Челси" и "Тоттенхэма", которые помогли нам обратить внимание на психическое здоровье, была неоценимой. Помимо повышения осведомленности, инициатива также превзошла все наши ожидания по сумме средств, собранных для жизненно важных местных и национальных услуг", – сообщается в заявлении фонда.

Деньги были собраны во время предсезонного турнира The Mind Series, в котором участвовали три лондонских клуба. 228 тысяч фунтов – это часть суммы, полученной от продажи билетов и прямых трансляций.

Клубы поблагодарили всех болельщиков, посетивших матчи или оплативших трансляции.