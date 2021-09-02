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Официально: Криштиану всё-таки возьмёт 7 номер в МЮ

Англия
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Всё ради легенды

Официально: Криштиану всё-таки возьмёт 7 номер в МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

Криштиану Роналду в следующем сезоне будет выступать в "Манчестер Юнайтед" под 7 номером, сообщает клубный твиттер. Эдинсон Кавани будет довольствоваться числом 21 на спине.

Уход Дэниела Джеймса в "Лидс" позволил "дьяволам" провести в команде переучет:

Эдинсон Кавани уступил Криштиану Роналду его фирменную семёрку, а сам уругваец взял номер ушедшего вингера.

Ранее сообщалось, что клуб не сможет отдать седьмой номер Криштиану, из-за ограничений АПЛ.

Напомним, что Роналду перешел из "Ювентуса" в "МЮ" за 15 миллионов евро чистыми.

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В статье: Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс
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Источник:
skysports.com

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