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Официально: Криштиану всё-таки возьмёт 7 номер в МЮ
Всё ради легенды
Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен
Криштиану Роналду в следующем сезоне будет выступать в "Манчестер Юнайтед" под 7 номером, сообщает клубный твиттер. Эдинсон Кавани будет довольствоваться числом 21 на спине.
???????????? it's official ????— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2021
7️⃣ @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
Уход Дэниела Джеймса в "Лидс" позволил "дьяволам" провести в команде переучет:
Эдинсон Кавани уступил Криштиану Роналду его фирменную семёрку, а сам уругваец взял номер ушедшего вингера.
Ранее сообщалось, что клуб не сможет отдать седьмой номер Криштиану, из-за ограничений АПЛ.
Напомним, что Роналду перешел из "Ювентуса" в "МЮ" за 15 миллионов евро чистыми.
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