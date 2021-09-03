Рибери интересуются два клуба

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, имеет два варианта для продолжения карьеры. 38-летний французский игрок входит в сферу интересов итальянской "Салернитаны" и турецкого клуба "Карагюмрюк", информирует инсайдер Николо Скира в "Твиттере".

"Салернитана" готова платить Рибери около € 1,5 млн в год плюс бонусы.

Последние два сезона Рибери защищал цвета "Фиорентины". В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами.