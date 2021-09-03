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Рибери интересуются два клуба

Англия
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Один из Италии, а второй из Турции

Рибери интересуются два клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, имеет два варианта для продолжения карьеры. 38-летний французский игрок входит в сферу интересов итальянской "Салернитаны" и турецкого клуба "Карагюмрюк", информирует инсайдер Николо Скира в "Твиттере".

"Салернитана" готова платить Рибери около € 1,5 млн в год плюс бонусы.

Последние два сезона Рибери защищал цвета "Фиорентины". В минувшем сезоне Серии А Франк провёл 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами.

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В статье: Франк Рибери
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