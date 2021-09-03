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Венгер: Фергюсон забрал у меня Роналду

Англия
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По мнению специалиста, Криштиану должен был перейти в лондонский клуб

Венгер: Фергюсон забрал у меня Роналду

Новина українською

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возвращении Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"В этом больше эмоциональных причин, нежели футбольных. Не считаю это решение на 100% рациональным. Найти баланс в команде – большая проблема. Опытные игроки все еще много забивают.

Думаю, Алекс Фергюсон сыграл в этом большую роль. Роналду в свое время должен был перейти в "Арсенал", и Фергюсон забрал его у меня. Теперь он проделал это с "Сити".

Роналду был на нашей тренировочной базе в футболке "Арсенала". Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду.

Мы могли заплатить всего четыре миллиона евро. А "Манчестер Юнайтед" заплатил 12", – рассказал французский специалист в интервью Bild.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон)
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