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Венгер: Фергюсон забрал у меня Роналду
По мнению специалиста, Криштиану должен был перейти в лондонский клуб
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказался о возвращении Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".
"В этом больше эмоциональных причин, нежели футбольных. Не считаю это решение на 100% рациональным. Найти баланс в команде – большая проблема. Опытные игроки все еще много забивают.
Думаю, Алекс Фергюсон сыграл в этом большую роль. Роналду в свое время должен был перейти в "Арсенал", и Фергюсон забрал его у меня. Теперь он проделал это с "Сити".
Роналду был на нашей тренировочной базе в футболке "Арсенала". Но помощник сэра Алекса Карлуш Кейруш убедил его купить 18-летнего Роналду.
Мы могли заплатить всего четыре миллиона евро. А "Манчестер Юнайтед" заплатил 12", – рассказал французский специалист в интервью Bild.
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