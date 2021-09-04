Роналду прибыл в Манчестер и вскоре присоединится к команде

Новичок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду вчера вечером, 4 сентября, приземлился в аэропорту Манчестера.

Встретил португальца его бывший партнер по команде и нынешний технический директор клуба Даррен Флетчер.

Роналду присоединится к команде только на следующей неделе. По правилам Великобритании, любой турист из Португалии должен отсидеть пятидневный карантин в самоизоляции. Местная власть не захотела делать исключение даже для звезды, на что запрос подал "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 1 сентября Роналду побил рекорд по голам за национальную сборную. В том матче против Ирландии он получил желтую карточку, которая стала для него второй в отборе на ЧМ-2022. Таким образом следующий матч против Азербайджана Кришитану пропустит из-за дисквалификации. Также он не сыграет и в спарринге против Катара, который должен состояться сегодня, 4 сентября.

Напомним, что Роналду подписал с "манкунианцами" двухлетний контракт. Скоро он сможет поработать под руководством своего бывшего партнера по команде Оле Гуннара Сульшера, с которым они бок о бок провели четыре сезона.