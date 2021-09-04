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Королева Великобритании попросила у Роналду его футболку с автографом

Англия
(4 голосов)

Возвращение Криштиану - это событие мирового класса

Королева Великобритании попросила у Роналду его футболку с автографом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британская королева Елизавета II тоже поражена возвращением Криштиану Роналду на Туманный Альбион. Монархиня попросила у "Манчестер Юнайтед" футболку с дебютного матча португальца с его автографом. Об этом сообщает Marca.

Интересно, что по информации источника Роналду - первый человек в истории, у кого Елизавета II попросила автограф.

Также монархине заказала 80 футболок КриРо для своего персонала.

Королевская семья не являются большими поклонниками футбола, однако возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" даже для нее имеет большое значение.

Читайте такжеРоналду прибыл в Манчестер и вскоре присоединится к команде
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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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(4 голосов)
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Источник:
Marca

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Комментарии (12)
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Cerega15 (Kherson)
04.09.2021 в 11:44
Уже давно подробно расписали почему эта новость фейк. Редакция, вы спите там?
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+1
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 11:37
Містер Бін нічого не просив?
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+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2021 в 11:19
Клетка, хочу чтобы вы ещё немного повибрировали... Поэтому передаю вам шедевр от Квашина. Он, правда ошибся в нескольких словах. Я все исправил... Наслаждайтесь.... Я понимаю чувства Безе, их избытке Но не кричи шалава, но и не дрожи! Ведь Пересу пора подсчитывать убытки А не хвататься тупо за ножи! Вернись из состоянья транса Пойми, что шейх тебя красиво поимел! Оставь себе копейки на балансах И твоё дно сейчас совсем уж не предел! Банкротство Переса лишь повод для сатиры Богатство не иконостас Хотел купить француза - бомбардира Но шейхи смачно поимели вас! Чтоб загасить печаль свою тупую Перес в истерике пошёл ва-банк В петлю он всунул голову свою больную И получил, как ожидалось, он - цугцванг...
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
04.09.2021 в 11:28
Не плохо,не плохо.Только в двух последних строках два слова лишние-"свою" и "он" Продолжай. И не обращай внимание на слизь с Подолья
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2021 в 11:41
Какая прекрасная пара: Алень и Бабуин. Один шизофреник , другой лишнехромосомный рашист
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2021 в 10:57
Мне понравилось, как завибрировала клетка в псих больнице с глупыми фанатами позорного Реала после этой новости. Новости, которая полностью подтверждает сказанное ранее мной, причём много раз... А именно... То что Лео Месси лучший в мире, говорят люди очень близкие к футболу.. Бывшие и действующие игроки и тренеры.. А о том, чтобы считать лучшим кр7 (ха-ха-ха, как смешно), говорят и совершают поступки в отношении него, люди, пусть и уважаемые в этом мире, но очень далекие от футбола. Ну а здесь, всё, как всегда... На манеже - одни и те же... подполье, метал, винница, кастопиль... "Вы в слабоумии упражняетесь... Друг на друга испражняетесь"... Продолжайте, не буду вам мешать...
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0
-2
Dr. House (Поділля)
04.09.2021 в 11:16
Иди нах.уй отсюда, чучело надоразвитое, это же надо быть таким садо-мазохистом как ты, Алень))). Тебя все посылают, с тебя все ржут, держат за местного шута, клоуна и шизофреника, а ты с маниакальной настойчивостью опять скачаешь по веткам , неся свой бред. Нравиться быть посмешищем и когда тебя посылают? Ну тогда, придурок, продолжай дальше, ресурсовский имбицил
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
04.09.2021 в 09:53
Это всё фигня. Кто такая королева Великобритании в сравнении с арабским шейхом из ЖКХ? Тот заказал футболку Месси вместе с начинкой и ему сразу её доставили
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+3
-2
Algrab (Костопiль)
04.09.2021 в 09:57
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
04.09.2021 в 09:34
Я знаю, по крайней мере, одного, у которого точно будет разрыв шаблона от этой новости.
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2021 в 09:48
У Аленя каждый день происходят разрывы, то плевы, то ануса, то остатков мозгов...
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
04.09.2021 в 09:48
Метал, ти мене випередив...Тільки лишень хотів написати про це...
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+2
-1


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