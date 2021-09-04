Королева Великобритании попросила у Роналду его футболку с автографом

Британская королева Елизавета II тоже поражена возвращением Криштиану Роналду на Туманный Альбион. Монархиня попросила у "Манчестер Юнайтед" футболку с дебютного матча португальца с его автографом. Об этом сообщает Marca.

Интересно, что по информации источника Роналду - первый человек в истории, у кого Елизавета II попросила автограф.

Также монархине заказала 80 футболок КриРо для своего персонала.

Королевская семья не являются большими поклонниками футбола, однако возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" даже для нее имеет большое значение.