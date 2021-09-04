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Королева Великобритании попросила у Роналду его футболку с автографом
Возвращение Криштиану - это событие мирового класса
Getty Images / Global Images Ukraine
Британская королева Елизавета II тоже поражена возвращением Криштиану Роналду на Туманный Альбион. Монархиня попросила у "Манчестер Юнайтед" футболку с дебютного матча португальца с его автографом. Об этом сообщает Marca.
Интересно, что по информации источника Роналду - первый человек в истории, у кого Елизавета II попросила автограф.
Также монархине заказала 80 футболок КриРо для своего персонала.
Королевская семья не являются большими поклонниками футбола, однако возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" даже для нее имеет большое значение.
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