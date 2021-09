Манчестер Юнайтед продал все реплики футболки Роналду

После трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" у клуба начались массовые продажи футболок. Особенно сильными они стали после того, как Эдинсон Кавани уступил семеркой на спине португальцу.

Технический спонсор клуба Adidas вместе с "манкунианцами" не справились с таким наплывом желающих приобрести футболки Роналду. Все ее реплики были проданы, а сейчас тех, кто оформил заказ на сайте, сообщили, что поставка будет в октябре. Стоимость такой футболки составляет 80 фунтов.

Точная копия оригинальной футболки Роналду (115 фунтов) еще есть в продаже.

У клубного магазина у "Олд Траффорд" несколько дней подряд были длинные очереди. Все заранее заготовленные футболки с номером и фамилией Криштиану были проданы, поэтому покупатели должны были до часа ждать на печать.

