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Манчестер Юнайтед продал все реплики футболки Роналду

Англия
(2 голосов)

"Манкунианцы" столкнулись с приятной проблемой

Манчестер Юнайтед продал все реплики футболки Роналду

Манчестер Юнайтед/Автор невідомий

Новина українською

После трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" у клуба начались массовые продажи футболок. Особенно сильными они стали после того, как Эдинсон Кавани уступил семеркой на спине португальцу.

Технический спонсор клуба Adidas вместе с "манкунианцами" не справились с таким наплывом желающих приобрести футболки Роналду. Все ее реплики были проданы, а сейчас тех, кто оформил заказ на сайте, сообщили, что поставка будет в октябре. Стоимость такой футболки составляет 80 фунтов.

Точная копия оригинальной футболки Роналду (115 фунтов) еще есть в продаже.

У клубного магазина у "Олд Траффорд" несколько дней подряд были длинные очереди. Все заранее заготовленные футболки с номером и фамилией Криштиану были проданы, поэтому покупатели должны были до часа ждать на печать.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Manchester Evening News

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Комментарии (5)
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usovvictor (Kharkov)
04.09.2021 в 15:24
...все "зараза"...отбил по финансам сразу, ...вот и решите, что такое КР7 в МЮ. Футболки закончились, ...что то не помню такого, в МЮ растерянность, как же дальше жить можно без футболок...
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0
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
04.09.2021 в 14:32
CR7 вже відбив суму трансферу
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0
0
Cerega15 (Kherson)
04.09.2021 в 15:54
Экономисты вошли в чат.
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0
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 13:24
Кавані уступіл добровільно--примусово. Раніше казалі,шо за правіламі апл якшо зареєструвався за одним номером то міняти не можна...правила міняють по заказу.
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+2
-2
Лекарь (село Дарница)
04.09.2021 в 14:13
Я, например, считаю, что это глупое правило. АПЛ не должно быть никакого дела до номеров игроков. Это внутреннее дело клуба и не более.
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+4
0


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