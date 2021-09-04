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Манчестер Юнайтед продал все реплики футболки Роналду
"Манкунианцы" столкнулись с приятной проблемой
Манчестер Юнайтед/Автор невідомий
После трансфера Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" у клуба начались массовые продажи футболок. Особенно сильными они стали после того, как Эдинсон Кавани уступил семеркой на спине португальцу.
Технический спонсор клуба Adidas вместе с "манкунианцами" не справились с таким наплывом желающих приобрести футболки Роналду. Все ее реплики были проданы, а сейчас тех, кто оформил заказ на сайте, сообщили, что поставка будет в октябре. Стоимость такой футболки составляет 80 фунтов.
Точная копия оригинальной футболки Роналду (115 фунтов) еще есть в продаже.
У клубного магазина у "Олд Траффорд" несколько дней подряд были длинные очереди. Все заранее заготовленные футболки с номером и фамилией Криштиану были проданы, поэтому покупатели должны были до часа ждать на печать.
Thinking of our colleagues at the Megastore this morning ????— Manchester United (@ManUtd) September 3, 2021
7️⃣ @Cristiano#MUFC | #RonaldoReturns
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